Draghi chiude l’Italia: Sardegna arancione, zone rosse a Pasqua ma anche per il 25 aprile e il primo maggio

Sardegna arancione per un mese, zone rosse a Pasqua ma anche per il 25 aprile e il primo maggio. E’ la stretta del governo Draghi, passa la linea del rigore che sarà ufficializzata lunedì: niente zone gialle rafforzate, e oltre al ponte pasquale anche quello del 25 aprile e del primo maggio la Sardegna e tutta l’Italia saranno zone rosse. Per bar ristoranti e palestre si prospettano altri 35 giorni di serrande abbassate.

Ci sono in realtà due possibilità di uscita. La prima è che la Sardegna riesca, con tre settimane di contagi bassi consecutivi, a recuperare clamorosamente la zona bianca a fine aprile. La seconda è che dopo due settimane di contagi in ribasso in campo nazionale il governo decida di fare una correzione al decreto che sta per essere approvato, inserenedo la possibilità di aprire bar e ristoranti sino alle 15 con la zona gialla a metà, nelle zone meno a rischio. Ma per adesso si stringe, Speranza batte la Lega di Salvini e Zoffili che speravano in un dietrofront, quello delle riapertuire. Draghi invece chiude l’Italia per un mese. Prorogato anche il divieto di spostamento tra le Regioni: tutti a casa.