Dottoressa aggredita durante il turno di guardia medica a Decimoputzu, un 43enne sfascia tutto e la ferisce

Un altro medico aggredito in ambulatorio durante il turno di guardia medica, questa volta a Decimoputzu. Un uomo di 43 anni, con problemi psichici, si è presentato alla guardia medica in evidente stato di agitazione: dopo aver rotto la porta d’ingresso e urlato minacce di vario tipo, la dottoressa di turno ha subito tentato di calmarlo, probabilmente con una puntura di tranquillante, ma l’uomo per divincolarsi l’ha spinta, facendola cadere a terra.

La donna, oltre al grande spavento, ha riportati lievi ferite, in particolare la lussazione di una spalla. Sul posto i carabinieri della compagnia di Iglesias, che indagano sull’episodio. L’ambulatorio resterà chiuso sino a quando non verrà riparata la porta, distrutta dall’uomo insieme a una parte di arredi. Il 43enne sarà denunciato per danneggiamento e rischia anche l’accusa di lesioni e interruzione di pubblico servizio.