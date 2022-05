Doppio incidente sul lavoro nel Cagliaritano, due operai in codice rosso

Doppio incidente sul lavoro a Cagliari. Le vittime, un 45enne e un 47enne, sono ricoverate in codice rosso. Il primo incidente a Monserrato, in un’azienda che lavora marmi, dove una lastra è scivolata travolgendo un 47enne che è stato immediatamente soccorso dai colleghi e trasportato al Policlinico, dove è stato ricoverato in codice rosso con un trauma da schiacciamento al braccio. L’altro infortunio a Uta, precisamente a Macchiareddu: un operaio di 45 anni stava spostando bancali con un carrello e uno, pieno di bottiglie, gli si è rovesciato addosso, facendolo cadere e travolgendolo. Vivo per miracolo, grazie al tettuccio del muletto, è stato portato al Brotzu con l’elisoccorso ed è ricoverato in gravi condizioni.