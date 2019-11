Doppio incidente a Quartu: investita una ragazza di 15 anni, è gravissima in codice rosso

Doppio incidente a Quartu: una ragazza di 15 anni gravissima in codice rosso. Sono due gli incidenti avvenuti in serata a Quartu, nel primo una giovanissima è stata investita in viale Marconi. In un altro incidente stradale due auto coinvolte con due feriti lievi, i Vigili del Fuoco sul posto congiuntamente al personale sanitario per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando, intorno alle 20:10, sono intervenuti in via Sant’Antonio angolo via Nigra dove due auto si sono scontrate, due feriti lievi non in pericolo di vita in questo caso sono stati affidati al 118 e trasportati in ospedale. Sul posto una squadra di pronto intervento per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale

I Carabinieri della radiomobile del Comando stazione di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.