Doppio attentato incendiario in Sardegna, in cenere un camion e un’auto: indagini dei carabinieri

Doppio attentato incendiario in Sardegna, a Bitti, in fiamme un camion e un’automobile. Una notte di paura nel paesino sardo, i Vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e hanno trovato tracce inequivocabili che fanno capire la matrice dolosa dei due roghi. Ingenti soprattutto i danni riportati dal furgone, di proprietà di una società specializzata in rilievi sotterranei. Indagini dei carabinieri anche per un altro incendio, che ha danneggiato un’automobile, presa di mira probabilmente da un gruppo di balordi.