“Dopo Pasqua vediamo chi caccia chi”: guerra aperta a Capoterra

Guerra aperta tra il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda e l’ex amministratore del condominio “La Maddalena Spiaggia” Giovanni Ruggeri: “Il Tribunale lo caccia dalla guida del condominio, tutti in festa”. “Murdoch. Murdoch, sono io che vengo a prenderti.

Dopo Pasqua vediamo chi caccia chi” ribatte Ruggeri. La diatriba non si esclude che possa passare dalla bacheca Facebook alle carte istituzionali.

Non sono di certo scambi di auguri quelli che si sono lanciati le due note personalità in città: il caso è nato dopo la disposizione del Tribunale di Cagliari che ha accolto il ricorso depositato da Bruno Baldussu e Gino Salvatore Mereu istituendo come amministratore Pierpaolo Pambira. Non si tratta di una revoca, perché non risulta alcuna irregolarità nella gestione, bensì il giudice ha rileva che le assemblee del 6.4.2018, del 27.6.2020, del 7.8.2021 hanno legittimamente prorogato l’amministratore che non aveva raggiunto la maggioranza assoluta e conclude che il condominio non sia in condizione di eleggere il suo amministratore. Pertanto assume il potere di surroga dell’assemblea e procede alla nomina. Ciò è stato sufficiente per innescare la polemica e accendere la miccia tra le due parti che, senza giri di parole, hanno espresso pubblicamente il proprio disappunto sulle posizioni dell’altro. “Un tono minaccioso non gradito” è quello giunto da Ruggeri a Corda che assicura che “non finirà così”.