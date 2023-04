Dopo Batman al Microcitemico arriva Pully, il fenicottero mascotte del Cagliari Calcio

Ogni giorno è una lotta, lo sanno bene i “combattenti” che i giorni scorsi hanno ricevuto la visita del supereroe Salvatore Monni-Batman, e allora perché non premiarli anche con le uova dei loro beniamini sportivi? Chi meglio dei giocatori del club sportivo più amato della Sardegna potrebbe offrire il dono per eccellenza in occasione della Pasqua: ed ecco, quindi, arrivare il simpatico fenicottero rosa con, tra le ali, tante uova di cioccolato. Un tour pasquale, insomma, un nobile gesto che si moltiplica per due: infatti “parte del ricavato delle uova è destinato al progetto Musica e Lettura, siamo parte della cura, proposto nello stesso ospedale grazie alla collaborazione con la Fondazione Giulini”.