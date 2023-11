Donne aggredite a Cagliari, ore contate per il “maniaco sessuale incappucciato” che terrorizza la città

Decine di donne aggredite a Cagliari con modalità identiche. L’ultima qualche giorno fa in via Newton. E l’aggressore, forse, è sempre lo stesso. Sale la tensione in città contro il “maniaco incappucciato” e oggi il sindaco Paolo Truzzu ha chiamato il questore per esprimere la sua “preoccupazione per la vicenda”.

“Alla luce delle recenti notizie di cronaca stamattina ho chiamato il questore per esprimere la nostra preoccupazione e la necessità di avviare le indagini per la sicurezza delle nostre concittadine”, ha dichiarato il sindaco in aula, “mi ha detto che sono già in atto attività di investigazione importanti e servizi investigativi e di prevenzione per garantire la massima sicurezza”.