Il volo d’urgenza per la donna sarda incinta partito questo pomeriggio da Monserrato verso Milano è servito per salvare una futura vita, quella del bimbo che portava in grembo.Il nascituro, infatti, come comunicato dalle forze armate, è affetto da una grave malformazione cardiaca che richiede un intervento non effettuabile in Sardegna. Il bimbo rischiava di nascere prematuro, alla 32esima settimana, e avrebbe potuto morire subito dopo il parto. La donna è stata trasportata a bordo di un Falcon dell’Aeronautica Militare disposto dalla Prefettura per emergenza sanitaria, atterrando a Milano dopo circa un’ora. Mamma e bimbo sono in cura presso l’ospedale milanese dei Bambini “Vittore Buzzi”.