Donna di 61 anni accoltellata nel garage di casa, è ricoverata in gravi condizioni

Giallo a Bolzano. Una fisioterapista di 61 anni, Waltraud Kranebitter Auer, è stata accoltellata alla gola la scorsa notte nel garage del condominio in cui abita. La donna era a casa con i nipoti quando è stata attirata in garage con l’inganno, attorno a mezzanotte. Qualcuno infatti avrebbe infatti disattivato il contatore dell’energia elettrica costringendola ad uscire di casa per riattivarlo. A trovarla riversa a terra e a dare l’allarme è stato un vicino della 61enne.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, una parente della donna avrebbe rivelato che “Lo conosceva senz’altro, ma non posso dire niente. Sanno tutti gli investigatori”. Gli inquirenti stanno cercando in queste ore di stringere il cerchio e capire le dinamiche soprattutto familiari attorno alla fisioterapista, che era appena ritornata da Monaco per un viaggio in famiglia assieme ai nipoti. La donna è attualmente ricoverata in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita.