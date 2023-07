Donna di 58 anni trovata morta da sola in casa a Quartu: forse fatale un malore per il caldo. Il cadavere è stato ritrovato in via Asproni, il decesso potrebbe risalire a qualche giorno fa: sul posto anche la Polizia di Cagliari e il medico legale, che eseguirà tutti gli accertamenti del caso. Ma sono stati i residenti della zona a lanciare l’sos, perchè non vedevano la donna da alcuni giorni.