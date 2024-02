Donna di 41 anni trovata morta, si cerca il marito 

Si è spento per sempre il sorriso di Sara Buratin, 41 enne di Bovolenta, in provincia di Padova. È stata la madre a trovare il suo corpo senza vita in casa qualche ora fa, martoriato da diverse coltellate. I carabinieri, avvertiti dalla madre della vittima, sarebbero sulle tracce del marito 39 enne si Sara, attualmente irreperibile. Non si conoscono i motivi che possano celarsi dietro questo efferato omicidio. Sara, che lavorava in un centro sportivo, lascia una figlia di 12 anni. La sua morte ha sconvolto tutta la comunità di Bovolenta, che l’ha sempre amata e apprezzata. Anna Pittarello, sindaco della cittadina veneta, ha voluto ricordarla con alcune significative parole a Repubblica: “ Una ragazza solare. La vedevo spesso mentre faceva sport o quando passeggiava insieme alla figlia. Il paese è piccolo, siamo appena 1500 abitanti, ci conosciamo tutti”.