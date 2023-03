Donato Orrù travolto da una valanga di terra a Bari Sardo, l’imprenditore 35enne gravissimo al Brotzu

È in coma farmacologico Donato Orrù, l’imprenditore 35enne di Villagrande Strisaili rimasto travolto da una valanga di terra a Bari Sardo mentre stava controllando uno scavo. Orrù, alla guida di un’impresa edile, ha vinto un appalto del comune sardo per eseguire degli interventi sulla raccolta di acque piovane. Mentre si trovava sotto il livello stradale, una paratia ha ceduto ed è stato travolto dalle macerie. Si trova al Brotzu, in Rianimazione: stando alle ultime notizie che arrivano dal più grosso ospedale sardo, le sue condizioni sono gravissime. Sull’incidente, intanto, i carabinieri e gli esperti dello Spresal dell’Asl di Nuoro sono all’opera per eseguire tutte le indagini del caso e capire se quanto accaduto potesse essere evitato.