Dona un rene al marito e gli salva la vita 

Una meravigliosa storia d’amore quella tra Daniele Specchierla e Barbara Bombardelli. La coppia veneta, lei 51 anni lui 44, hanno raccontato la loro storia difficile fatta di abnegazione e speranza nel futuro. Barbara, infatti, ha donato un rene a suo marito, che da molti anni conviveva con una complicata patologia, il rene policistico, che ormai non gli consentiva più una vita normale. “Nel momento in cui ricevi il mio rene torniamo entrambi a vivere: con questa spiegazione Barbara mi ha convinto ad accettare il suo grande dono” ha raccontato Daniele al quotidiano L’Arena.

Il trapianto è avvenuto lo scorso ottobre all’ospedale di Borgo Trento a Verona e ora Daniele sta piano piano tornando a vivere una seconda volta. Barbara ci ha tenuto a sensibilizzare, attraverso la loro storia, circa la donazione degli organi: “Donare un rene non riduce l’aspettativa di vita, ma agli psicologi ho detto che se avessi avuto la prospettiva di vivere 90 anni, ma sola, preferivo dare un rene e avere mio marito accanto”, ha spiegato. “La donazione, essa sia sangue, organi, tessuti o altro, deve essere sempre pubblicizzata”.

La coppia, insieme da 13 anni, ha raccontato la loro storia anche sui social per arrivare a più persone possibili. Toccanti le parole che Daniele ha dedicato alla sua Barbara sul suo profilo Facebook:“Tu che mi hai preso per mano più di 13 anni fa…e non me l’hai più lasciata…mi hai addirittura donato una parte di te per consentirmi di poter tornare a vivere serenamente e con gioia! Non smetti mai di sorprendermi, di emozionarmi a mille! Sei un’anima immensa”