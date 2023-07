Domusnovas, 10 piante di ulivo in regalo al Comune

10 piante di ulivo in regalo al Comune per rimpiazzare quelle messe in dimora dai ragazzi e rubate due settimane fa in Piazza Italia. La generosa offerta dell’innestatore Valerio Podda di Siliqua: “Questa amministrazione comunale mi sta a cuore perché tutela l’ambiente”. La notizia, diffusa da Casteddu Online qualche giorno fa, raccontava dei furti di piante e fiori denunciati pubblicamente dalla sindaca Isangela Mascia che, tra l’altro, spiegava: “La scorsa settimana 4 di questi ulivi sono magicamente spariti, letteralmente estirpati dal terreno.

Sinceramente mancano le parole per commentare certi avvenimenti. E anche in questo caso, vivissimi complimenti per il coraggio del vile gesto, e un minuto di silenzio per la totale mancanza di senso di civiltà e rispetto per il lavoro degli altri da parte di alcune persone che immagino abbiano una vita molto felice.