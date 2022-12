“Domus Antigas” ritorna a Pula il 29 gennaio

A fine gennaio si riscopriranno le vecchie abitazioni, gli antichi sapori e tutte le tradizioni che contraddistinguono il territorio: seguendo il format, che tanto successo ha in questi mesi in Sardegna, parte la prima edizione di “Domus Antigas”, in programma per il 29 gennaio.

A dar voce in capitolo e a esprimere l’interesse per realizzare questo evento sono stati i giovani della Pro Loco. Soddisfatta ed entusiasta la giunta guidata da Walter Cabasino che ha accolto immediatamente l’iniziativa: “Sono venuti, meno di un mese fa – spiega l’assessora al Turismo e al Commercio Donatella Fa a Casteddu Online – per parlare di questo progetto che hanno esposto e per capire se fossimo favorevoli o meno. Ovviamente non ho esitato a dire che eravamo entusiasti di questo poiché ho visto, ancora una volta, la volontà di portare avanti quel progetto di destagionalizzazione a cui io tengo moltissimo, come, del resto, tutta l’amministrazione Cabasino.

Un modo come un altro per dare respiro alle attività e a tutto il territorio nel periodo invernale, dove non c’è tanto da fare, e hanno scelto un format che in questo periodo sta funzionando benissimo in tutta la Sardegna.

Noi, accogliendo questo progetto, ci auguriamo che anche a Pula questo programma riesca ad avere un ottimo successo, riesca a coinvolgere tutte le attività, tutti i mestiere per far rivivere, non solo ai visitatori ma anche pulesi e ai più piccoli, un periodo molto bello”.

Trascorrere una giornata, insomma, laddove, con l’apertura delle cortes, le tradizioni del passato possano “parlare, per raccontare tutto quello che non esiste più”.