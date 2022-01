Domenica gioca il Cagliari, mercatino di Sant’Elia anticipato al sabato

Anticipato a sabato 22 gennaio il mercato del parcheggio Cuore previsto per il giorno successivo.

La concomitanza con la partita del Cagliari, prevista per domenica 23 gennaio, ha reso necessaria l’anticipazione.

Grazie alla sinergia tra organizzatori e il Comune di Cagliari, anche per quella settimana, si è riusciti dunque a salvaguardare l’importante appuntamento settimanale per tanti cagliaritani e non.

“Abbiamo ritenuto saggio garantire comunque il servizio ai cittadini ed agli operatori – sottolinea l’assessore alle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia – l’esperienza del Mercato Cuore sta entrando sempre di più nelle abitudini dei cagliaritani. E’ un’esperienza positiva che ha da subito dato risposte a numerose esigenze anche di tipo sociale, che va sostenuta e incentivata.”