Domani la prima giunta convocata da Alessandra Todde: election day e nuovo segretario della Regione

La presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, ha convocato la prima riunione di giunta: si svolgerà domani, giovedì 11 aprile alle 10.30, nella sede di Villa Devoto. Sul tavolo della riunione di esordio della squadra dei dodici assessori, come si legge nell’ordine del giorno inviato dall’attuale direttrice generale Giovanna Medde, ci sono due punti in capo alla presidenza. Uno riguarda “gli indirizzi per lo svolgimento delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni della Sardegna per il 2024 e l’organizzazione delle consultazioni elettorali”, che saranno accorpate, come già annunciato, nell’election day dell’8 e 9 giugno e l’atto di fissazione delle date dei comizi per le amministrative, in capo all’assessorato degli enti locali guidato da Francesco Spanedda. Al secondo punto c’è invece la nomina del nuovo segretario generale della Regione.