Domani il primo giro della ruota panoramica a Cagliari: anche Truzzu al grande evento dell’estate (VIDEO)

Inaugurazione della ruota panoramica a Cagliari: anche Truzzu al grande evento dell’estate. Domani giovedì 6 agosto alle ore 20.30 al Porto di via Roma sarà inaugurata la ruota panoramica. Saranno presenti il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, la Giunta comunale e il presidente dell’Autorità portuale. Per salirci bisognerà pagare dieci euro, in quella che è sicuramente la grande novità, la grande attrazione per cagliaritani e turisti nel capoluogo sardo. Ruota che ha anche diviso le forze politiche: a chi ha parlato di trash, il sindaco ha risposto ricordando che “col centrosinistra a Cagliari si organizzavano soltanto feste paesane. Ora la ruota gira…”. E da domani, nel cuore di via Roma, la ruota girerà davvero. Guardate il VIDEO che anticipa il primo viaggio.