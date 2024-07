Domani da Bologna i cani per cercare il corpo di Francesca Deidda, l’isola col fiato sospeso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stata fissata per martedì 23 luglio l’udienza al tribunale del riesame di Cagliari per discutere del ricorso presentato dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, contro il provvedimento di fermo che ha fatto finire in carcere, per omicidio volontario e occultamento di cadavere, Igor Sollai, 43 anni, che secondo gli inquirenti avrebbe ucciso e nascosto il corpo della moglie, Francesca Deidda, 42 anni, sparita da San Sperate, una ventina di chilometri dal capoluogo, agli inizi di maggio. Domani i legali prenderanno visione di tutti gli atti e andranno in carcere a Uta per confrontarsi con il loro assistito, per il quale chiederanno una modifica della misura restrittiva. Sempre domani arriveranno in Sardegna da Bologna i cani molecolari che saranno utilizzati nelle ricerche della donna scomparsa. Oggi, ancora una volta senza risultato, le battute del centinaio di uomini in campo si sono concentrate nelle campagne di Sinnai, a ridosso dell’ex Orientale sarda.