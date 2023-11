Dolore a Villamassargia per la prematura scomparsa del piccolo Nicolò

Un sorriso che incantava quello di Nicolò Casu, immenso l’affetto da parte dei genitori Francesca e Giuseppe e dei due fratellini minori. Un male ha spezzato la sua giovane vita e tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia, frastornata dall’immenso dolore. La sindaca ha disposto per il 6 novembre la chiusura di “tutte le scuole di ogni ordine e grado, i servizi educativi e gli impianti sportivi, mentre sarà facoltativa la chiusura dei pubblici esercizi, che sono comunque invitati ad abbassare le serrande durante la celebrazione delle esequie, in programma per lunedì alle 15,30.

La Comunità di Villamassargia partecipa con affetto al grave lutto della famiglia per la dolorosa scomparsa del piccolo Nicolò Casu”.

“Un tragico evento che ha sconvolto la vita della famiglia Casu Porru e della cittadinanza massargese tutta” si legge nell’ordinanza: le bandiere saranno esposte a mezz’asta per l’intera giornata, quella in cui si saluterà per l’ultima volta il piccolo Nicolò.