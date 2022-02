A bordo di una moto rubata, sfugge al posto di blocco: denunciato un 19enne di Dolianova

Ieri sera a Dolianova, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione un 19enne incensurato del luogo. Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i militari avevano notato il giovane transitare in via Santa Maria in sella a un motociclo Yamaha, con a bordo un ventenne suo amico.

I militari hanno deciso di effettuare un controllo e, attivati i sistemi d’emergenza luminosi ed acustici, hanno intimato l’alt al conducente della motocicletta. Questi non ha ottemperato alla richiesta dei carabinieri e si è dato alla fuga raggiungendo la vicina stazione ferroviaria dove i due fuggitivi, abbandonato il veicolo, continuavano la loro fuga a piedi. Il più giovane dei due (il conducente) è stato raggiunto e catturato dai militari mentre il secondo riusciva a dileguarsi ma veniva comunque riconosciuto dagli uomini dell’Arma. I successivi controlli sul telaio del motociclo permettevano di appurare che lo stesso era stato rubato nel mese scorso ad un 31enne di Portoscuso, che ne aveva formalizzato il furto presso la Stazione CC di Iglesias. Il contrassegno di circolazione risultava essere intestato ad un 70enne di Serdiana. Su tale circostanza sono in corso delle verifiche. Venivano inoltre contestate al giovane delle violazioni al codice della strada relativamente alla non ottemperanza al fermarsi all’alt, alla guida senza patente perché mai conseguita, alla circolazione con veicolo privo di revisione e copertura assicurativa e infine alla guida di un veicolo con targa diversa da quella registrata alla Motorizzazione.