Dolianova, si fida di un finto operatore postale e trasferisce il conto: addio a duemila euro

Ha risposto ad una telefonata, forse, con troppa leggerezza, e ha perso duemila euro. Una cinquantacinquenne di Dolianova è cascata in una delle truffe più classiche: un uomo si è finto un operatore delle Poste e, dopo averle detto che probabilmente la sua carta fosse stata clonata, l’ha convinta a trasferire tutto il denaro su un’altra Postepay: circa duemila euro sono così passati dal conto della donna a quello dell’uomo che, però, era un truffatore. I carabinieri, dopo lunghe indagini successive alla denuncia presentata dalla malcapitata, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari, per truffa aggravata, un venticinquenne originario del Ghana ma residente a Reggio Emilia, disoccupato, già noto per reati simili. La donna si è fidata e, temendo di perdere tutti i soldi, alla fine li ha persi lo stesso.

I carabinieri, infatti, sono riusciti anche a rintracciare il conto del ghanese, ma troppo tardi: il venticinquenne, falso operatore delle Poste, l’aveva già svuotato.