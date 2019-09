Dolianova prega per Mirko Locci, il sub è gravissimo: “Forza, vogliamo riabbracciarti”

È Mirko Locci, consigliere comunale nelle fila di Forza Italia a Dolianova, il quarantenne rimasto ferito in modo gravissimo a Quartu Sant’Elena, in un diving center in località Foxi e S’Oru e Mari. Lo scoppio di una bombola da sub l’ha investito in pieno, e si trova attualmente ricoverato al Policlinico universitario di Monserrato con ustioni di terzo grado su tutto il corpo. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo, ed è confermato anche il trasferimento nel centro per grandi ustionati di Sassari. La notizia del bruttissimo incidente ha subito fatto il giro del paese, dove Locci è conosciutissimo e stimatissimo. Non solo politica nella vita del quarantenne, ma anche volontariato alla Croce Rossa di Soleminis. Sono numerose le foto, sul suo profilo Facebook, mentre si appresta a compiere delle immersioni negli splendidi mari della Sardegna. Adesso parenti, amici e conoscenti pregano solo di poterlo rivedere, quanto prima, nuovamente in forma e combattivo.

Una sua conoscente, Elisabetta Caredda, affida ai social un augurio speciale: “Un nostro compaesano, un ragazzo di Dolianova, è accidentalmente rimasto gravemente ferito dall’esplosione di una bombola da sub. Mirko Locci è anche un nostro consigliere comunale. Mi dispiace tantissimo, forza Mirko, affronterai la terapia al meglio, ti riprenderai presto! Dolianova ti abbraccia e ti aspetta! Coraggio, sii forte”.