Dolianova, il sindaco Piras in campo per incentivare le adozioni degli amici a 4 zampe

Sono stati presentati al pubblico i cani che cercano una famiglia, quelli abbandonati e che ora vengono ospitati in canile. Cibo, acqua e coccole non gli mancano, sono al sicuro e ogni cura per loro è scontata ma ciò che più gli manca è la possibilità di trascorrere le giornate come tutti gli animali domestici meritano, ossia in una casa, in compagnia di una famiglia disposta ad allargarsi per includere tra i membri anche il quattro zampe. Ed è così, che tra le tante iniziative intraprese dal Comune, al fine di incentivare le adozioni e sensibilizzare riguardo questa tematica, è stata organizzata una giornata speciale dal canile Shardana e dall’associazione di Dolianova il Mondo che vorrei in collaborazione con il Comune. Tra i partecipanti anche il sindaco Piras che non ha risparmiato carezze e giochi ai protagonisti dell’evento.

“Grazie alla famiglia Magliani per il grande amore profuso quotidianamente nella cura dei nostri cani, grazie a Monia Cocco e a tutta l’associazione il Mondo che vorrei per essere sempre in prima linea.

Un sentito grazie alle amiche Annarita Salaris e Silvia Troncia con le loro rispettive associazioni per la presenza costante e la condivisione.

Grazie agli assessori Daniela Sedda e Marianna Scioni per aver supportato l’iniziativa” comunica Piras: ringraziamenti dovuti a chi si prodiga tutti i giorni anche per gli animali, una sinergia di forze per invertire la rotta e fare in modo che sempre più persone amino e rispettino gli “esseri pelosi”.