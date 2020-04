Dolianova, il furto assurdo: “Rubata la bicicletta di una 65enne in piazza Trento”

Posizionata da circa due mesi in piazza Trento, e adornata con fiori freschi per abbellire tutta la piazza, una bicicletta è stata rubata sabato scorso. Non una bici qualsiasi, però, ma quella messa da Silvana Locci, 65enne dolianovese. La donna, non nuova a installazioni artistiche di questo tipo, “aveva anche ricevuto i complimenti del sindaco Ivan Piras”, spiega, contattata da Casteddu Online, Manuela L., una parente della donna, che ha anche pubblicato un post molto duro in uno dei gruppi Facebook del paesino del Cagliaritano: “Il furto è avvenuto sicuramente sabato notte, ci siamo accorte che la bici non c’era più ieri mattina. I ladri non si sono accontentati di fuggire con la bici ma hanno anche rotto dei vasi di fiori”, afferma la donna. “Un furto assurdo, soprattutto in questo periodo di emergenza Coronavirus”.

Speranza di ritrovare la bici? “Non saprei, speriamo di sì. Non so se nella piazza ci siano o meno telecamere. Di sicuro, chi l’ha rubata o l’ha nascosta dentro casa o nel suo giardino”.