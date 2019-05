Dolianova ha un nuovo “zio Paperone”, vinti 500mila euro al gratta e vinci

Il numero 16 e sotto la cifra record, grande festa in città per il nuovo milionario. La vincita avvenuta alla “Nuova tabaccheria” di via Roma, i proprietari: “Una gioia immensa, il nostro amato cliente si porta a casa una grossa vincita”