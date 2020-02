Dolianova, via ai gruppi di ricerca dei fratelli scomparsi: “Fatelo per la famiglia”

Via ai gruppi di ricerca per Massimiliano e Davide Mirabello. I volontari si raduneranno domani mattina per setacciare le zone intorno a Dolianova alla ricerca dei due fratelli scomparsi domenica pomeriggio.

“Servono più persone possibile”, si legge nell’appello diffuso sui social network, “per poter battere e setacciare più territorio possibile, diamo una mano tutti facciamolo per la famiglia le mogli e figli di questi ragazzi. Per saperne di più e rendere la vostra disponibilità, potete telefonare al 340 3396503. Condividere il più possibile”.

L’appuntamento è previsto alle 8 e 45, si legge su Facebook, all’ingresso di Dolianova, nel parco a sinistra dopo il passaggio a livello. Le ricerche partiranno alle 9.