Dolianova, giovane trovato in possesso di droga

Stanotte, alle 23 circa, a Dolianova, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di stupefacenti, un 26enne di Sant’Andrea Frius, impiegato, incensurato.

Il giovane, controllato in vico Trieste alle precedenti ore 19,45, è stato trovato in possesso di 13,5 grammi di marijuana, che ha dichiarato detenere per suo uso personale e non per finalità di cessione a terzi. La successiva perquisizione domiciliare ha dato esito negativo.