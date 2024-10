Dolianova con gli amici a 4 zampe: l’11 ottobre a Villa de Villa l’evento “Alleanza Fedele”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sensibilizzare le persone per raggiungere un obiettivo comune: prevenire e proteggere

le persone e gli animali da qualsiasi forma di violenza. Il Nucleo Cinofilo dei Carabinieri, il

Nucleo delle Guardie Zoofile Oipa, la Polizia Locale di Dolianova, educatori cinofili

ma anche avvocati, psicologi esperti nel settore e altre associazioni del territorio,

porteranno la loro esperienza all’evento organizzato dall’associazione Cuccia Sicura ODV

Una giornata per noi umani e per i nostri amici, accompagnato da un aperitivo solidale e dalla

musica, a partire dalle 17.30, l’11 ottobre a Villa de Villa, per affrontare insieme agli esperti le

tematiche che riguardano la convivenza tra l’uomo e gli animali. Sono tante le situazioni in cui

l’alleanza tra gli uomini e i cani si rivela utile, soprattutto per i primi. Tuttavia molto spesso,

nonostante la loro fedele collaborazione, l’essere umano sa essere violento e crudele nei loro

confronti. L’evento “Alleanza Fedele” è organizzato da Cuccia Sicura ODV, un’associazione noprofit,

nata alla fine del 2021 che opera sul territorio nazionale con l’intento di contrastare il

randagismo dando visibilità ai cani e gatti in cerca d’adozione, promuovendo adozioni consapevoli.

“Alleanza Fedele” ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone su queste tematiche. Proteggere gli

animali significa proteggere anche le persone, poiché il rispetto dell’altro e del diverso costituiscono

le basi di una società civile. I casi di maltrattamento animale, spesso ad opera dei minori, sono

strettamente correlati alla violenza sulle persone e questa correlazione è provata da dati empirici.

Inoltre si tende ad adottare un cane senza avere le necessarie competenze per una convivenza che

sia serena per tutti, sebbene armati delle migliori intenzioni. “Alleanza Fedele” sarà l’occasione per

scoprire insieme i segreti per rendere felici i cani con i quali si sceglie di condividere un pezzo della

propria vita. Ma sarà anche l’opportunità di discutere le migliori soluzioni per combattere una piaga

che affligge l’isola con numeri altissimi: il randagismo.

A condividere le proprie esperienze di convivenza e lavoro con i cani, nel corso dell’incontro

moderato dalla giornalista Carla Mura, saranno i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, educatori cinofili, avvocati, veterinari, psicologi e i volontari delle associazioni del territorio, che

risponderanno alle domande del pubblico.

Ad aprire la serata sarà il Nucleo Cinofilo dei Carabinieri che racconterà delle operazioni svolte in

aiuto e soccorso ai cittadini e dei cani “riformati”, sottolineando l’importanza del contributo dei cani

nella nostra società. A seguire si parlerà di tutela degli animali con il Nucleo Guardie Zoofile Oipa

di Cagliari coordinato da Monica Pisu. Per inquadrare meglio il contesto e capire come affrontare

le problematiche legate a questi temi parteciperanno anche il sindaco di Dolianova, Ivan Piras e

l’assessora alla Salute e benessere, Pari Opportunità, Sport Marianna Scioni.

Si parlerà di randagismo con il Comando della Polizia Locale dell’Unione dei comuni del

Parteolla. A proposito di maltrattamenti interverranno l’avvocato Francesca Cogoni in merito

all’importanza della denuncia e le relative sanzioni, quando un animale viene avvelenato. Fabio

Schirru, veterinario specializzato in medicina forense e medicina legale veterinaria, spiegherà le

caratteristiche del profilo del maltrattatore e quanto sia fondamentale la collaborazione tra

professionisti per la prevenzione.

E si cercherà di comprendere la connessione tra la violenza sulle persone e sugli animali grazie alla

presenza, in collegamento, di Francesca Sorcinelli presidente dell’Associazione Link-Italia e

della referente per la Sardegna, Ilaria Falchi. Parteciperanno inoltre, il funzionario dell’Ufficio

Servizio Sociale per i Minorenni di Cagliari Elisabetta Moica, la psicologa dell’ Associazione

Donna Ceteris Elena Calorio, e i Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Dolianova.

Ma c’è anche chi per i cani desidera il meglio, per questo Enrica Ceccarini, educatrice cinofila,

formatrice e ricercatrice e Erik Leotine educatore cinofilo, gestore del Dogscommunitysquat,

spiegheranno l’emotività dei cani e forniranno preziosi consigli per gestire nel miglior modo

possibile il rapporto con loro.

Un’importante testimonianza arriverà anche dalle diverse associazioni che operano in difesa degli

animali nel Parteolla e verranno illustrate le modalità per l’adozione dei cani ospiti dei

canili/rifugi.

« “Alleanza Fedele” nasce per sottolineare l’importanza del binomio uomo-cane – spiega Federica

Rubiu, presidente dell’Associazione Cuccia Sicura e ideatrice dell’evento – supportare le persone e

gli animali e proteggerli dalla violenza. Siamo convinti che attraverso la conoscenza dell’altro,

l’informazione, l’educazione e la collaborazione si possa dare un contributo importante alla società.

Si dovrebbe porre più attenzione ai reati commessi ai danni degli animali poiché sottovalutare gesti

simili può portare a sottovalutare pericoli che coinvolgono tutti. Ringraziamo l’Amministrazione

Comunale di Dolianova per aver contribuito con entusiasmo alla realizzazione di questo progetto, i

volontari e i professionisti che ne hanno preso parte e lavorano ogni giorno per portare avanti una

lotta comune : la lotta contro la violenza. La partecipazione a eventi come questo da parte della

popolazione e la denuncia di situazioni di maltrattamento di qualsiasi tipo, sono dei forti segnali di

coesione sociale».

«Attraverso quest’iniziativa significativa sotto l’aspetto sociale e culturale – affermano il Sindaco di

Dolianova, Ivan Piras e l’Assessore alle Politiche della Salute e del Benessere, Pari

Opportunità, Sport, Marianna Scioni – la nostra Amministrazione è lieta di sostenere l’evento

“Alleanza Fedele” contro la violenza sulle persone e sugli animali, un grave problema ancora

lontano dall’essere sconfitto. Proteggere i cittadini attraverso la promozione di attività di

prevenzione e di sensibilizzazione e la collaborazione con il mondo del volontariato, fa parte del

nostro impegno e puntiamo alla crescita della partecipazione collettiva. Grazie pertanto all’associazione Cuccia Sicura Odv e alle altre associazioni di volontariato che si presenteranno al

pubblico durante la giornata».

L’evento, gratuito, organizzato con il contributo del Comune di Dolianova è aperto a tutti. È gradita

la prenotazione per i posti a sedere entro il 9 ottobre. Per prenotazioni scrivere una mail a:

[email protected] o un messaggio al: 3713826953