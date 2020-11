Maxi rogo a Dolinova, incenerito un deposito di attrezzi

Incendio in un ripostiglio per attrezzi agricoli a Dolianova. Dopo segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando, supportata da un’autobotte, è intervenuta intorno alle 16 per un incendio che si è sviluppato in un ripostiglio attrezzi e un cumulo di masserizie in un’area rurale nei pressi del campo sportivo di via Pertini a Dolianova .

Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno operato con un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area con la bonifica dei focolai residui, per un totale di tre automezzi e sette operatori.

Evitata la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante . In fase di accertamento le cause del rogo.