Doglio Retro Night

Musica in Vinile, Modernariato e Vintage Vibes

Venerdì 7 giugno

Dopo il successo del primo appuntamento di Palazzo Doglio dedicato al vintage lo scorso autunno, nell’affascinante cornice della Corte arriva la Doglio Retro Night.

Venerdì 7 giugno, dalle 19:00 alle 23:00, si rinnova la collaborazione tra Palazzo Doglio e May Mask per un evento dedicato agli appassionati di vintage, moda ed eleganza che trasformerà la Corte in un salotto degli anni ’60.

Protagonista della serata sarà la mostra mercato di modernariato sotto le stelle curata dal celebre collettivo di arti diventato un’istituzione cittadina nel modernariato da collezione, che per l’occasione proporrà una selezione di pezzi rari anni ’50 – ’60 – ’70 con postazioni dedicate alle insegne al neon, ai grandi designer del secolo scorso, alle macchine da scrivere e tanto altro ancora.

Tra gli ospiti speciali, Francesca Murru, esperta tecnica di restauro di opere d’arte e tessuti, esporrà abbigliamento vintage, aggiungendo un tocco frizzante ed autentico alla serata.

Accompagnati dalla musica dei vinili di Marco Cabras, la passeggiata in Corte Doglio potrà continuare con uno scatto in un vero set fotografico anni ’60 curato da MayMaske Paolo Cherenti, fotografo professionista e collezionista di macchine fotografiche vintage.

Non mancheranno poi le esperienze immersive con un vintage make-up corner per chi vorrà completare il proprio look in perfetto stile retrò; uno scrittoio anni ’50 dove si potranno battere a macchina i propri pensieri e una barbieria pop-up firmata da Matteo Concu che, con il suo stile old fashion, offrirà l’opportunità di riscoprire il fascino del grooming vintage.

Il programma è ricchissimo e promette di soddisfare ogni gusto:le vintage vibes contamineranno infatti anche l’Osteria del Forte in cui si potrà gustare un “fuori menù della nonna” all’Osteria del Forte, firmato dall’Executive Chef Cocco, per un autentico viaggio nei sapori tradizionali.

La serata sarà completata dalla mixology di qualità, con i cocktail d’altri tempi che racconteranno storie del passato, creati in edizione limitata dai locali della Corte: Colonial, Maiori, e l’American Bar di Palazzo Doglio.

L’ingresso è libero e per fondersi meglio con l’atmosfera è richiesto un dress code casual e/o vintage!