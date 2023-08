Dodicenne di Sant’Antioco morto all’ospedale, l’autopsia: peritonite fatale per Giovanni Luigi Sciascia

È stata una peritonite ad aver portato via, ad appena dodici anni, Giovanni Luigi Sciascia di Sant’Antioco. È questo il responso dell’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis e dal suo team sul corpicino del piccolo, che era arrivato al Cto di Iglesias con un forte mal di pancia legato, stando a quanto è emerso, ad una appendicite che poi si è aggravata, come riporta L’Unione Sarda. Era stata la mamma a portarlo all’ospedale sulcitano, i medici hanno potuto fare ben poco: il piccolo era già in gravi condizioni ed è deceduto. Una morte, quella del dodicenne, che ha sconvolto tutta la comunità guidata del sindaco Ignazio Locci che, con tutta l’amministrazione comunale, aveva fatto pubblicamente le condoglianze ai familiari.

A esame autoptico, richiesto dalla stessa Asl, concluso, i genitori e tutta Sant’Antioco si preparano a dare l’ultimo saluto a Giovanni Luigi Sciascia: il funerale sarà celebrato domani, sabato 12 agosto 2023, alle quindici, nella basilica.