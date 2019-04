Divorzio, niente colpa al marito che scappa con l’amante se la coppia è in crisi

Non è addebitabile la separazione al marito se quando va via di casa la crisi coniugale è già in atto. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione, con l’ordinanza n. 11162/2019 (sotto allegata) con cui ha respinto il ricorso di una ex moglie. Per l’addebito è necessario dimostrare che l’abbandono della casa coniugale per scappare con l’amante ha rappresentato la causa della rottura delrapporto e della intollerabilità della convivenza.

Il Tribunale pronuncia la separazione di due coniugi, ponendo a carico del marito un assegno mensile di 400 Euro per il contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente e un assegno mensile di mantenimento in favore della ex moglie di 150 Euro mensili e respingendo la domanda di addebito della separazione proposta dalla donna.

La moglie però impugna la sentenza insistendo sulla domanda di addebito in considerazione della relazione extra-coniugale intrattenuta dal marito e dell’abbandono del domicilio coniugale, circostanze che, a detta della moglie, avrebbero condotto alla crisi irreversibile del rapporto matrimoniale. La Corte di appello però respinge il gravame.

A questo punto la donna ricorre in Cassazione articolando il ricorso in due motivi in cui: