“DiviniSuoni” a Dolianova: un successo di musica, cultura e gastronomia

Si sono conclusi con un successo gli eventi organizzati nell’ambito della rassegna enogastronomica DiviniSuoni a Dolianova, inseriti nel programma della manifestazione Dolia è. DiviniSuoni è un evento promosso dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, che ha raggiunto l’obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio attraverso un’efficace sinergia tra arte, cultura e gastronomia.

A manifestazione quasi conclusa, Chicco Fenu, Assessore all’Agricoltura e Zootecnia, Programmazione Territoriale, Cultura, Turismo del Comune di Dolianova, ha sottolineato l’importanza dell’evento come vetrina per valorizzare le peculiarità del territorio del Parteolla e del Basso Campidano.

“DiviniSuoni – ha affermato l’assessore Fenu – si è confermato per il secondo anno consecutivo come una splendida occasione per arricchire il tessuto sociale e culturale locale, offrendo ai numerosi visitatori un’esperienza di altissimo livello. Con DiviniSuoni – ha continuato Fenu – abbiamo voluto creare qualcosa di più di un semplice evento. Il nostro obiettivo era quello di generare un impatto culturale e sociale, offrendo sia ai residenti che ai visitatori l’opportunità di immergersi nella ricchezza e nella diversità delle nostre tradizioni locali e vedendo la bella festa che si sta svolgendo in Piazza Europa pensiamo di aver avuto ragione”

Il concerto live di Claudia Aru, tenutosi in Piazza Europa alle 18:00, ha rappresentato uno dei momenti clou dell’evento. La sua performance, carica di energia e passione, ha creato un’atmosfera musicale coinvolgente e autentica, apprezzata dal pubblico di tutte le età.

Il culmine della serata è stato probabilmente lo showcooking in Piazza Europa alle 19:00, un evento andato sold out in poche ore che ha visto la partecipazione di Alessandra Nioi, chef nota per la sua partecipazione a “MasterChef Italia 10”, e la creator digitale Chichi Marras. Questa collaborazione ha unito l’arte culinaria alla creatività digitale, creando un ponte unico tra sapori e innovazione. L’evento ha offerto al pubblico un’esperienza culinaria stimolante, arricchita da spunti creativi e dimostrazioni pratiche.

“La performance di Claudia Aru – ha dichiarato Fenu – è stata un chiaro esempio di come la musica possa essere un potente veicolo di espressione culturale. L’energia e la passione che Claudia mette sul palco hanno incarnato alla perfezione lo spirito e la voglia di vivere del nostro territorio, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile. Allo stesso modo, lo Showcooking con Alessandra Nioi e Chichi Marras – conclude l’Assessore – ha rappresentato un vero e proprio evento nell’evento. La fusione tra arte culinaria e creatività digitale ci ha permesso di scoprire nuovi sapori e sopratutto ci ha consentito di vedere con occhi diversi, con un taglio più moderno e digitale, le nostre tradizioni gastronomiche, dimostrando come l’innovazione possa convivere armoniosamente con il patrimonio gastronomico”.

Il prossimo appuntamento in programma per la rassegna enogastronomica DiviniSuoni è in calendario oggi, a Soleminis, con una lunga giornata all’insegna del cibo, del vino e della cultura del Parteolla.