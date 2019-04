I roghi hanno distrutto completamente i due mezzi, fortunatamente non si sono registrati feriti. Non è escluso, che possano essere di natura dolosa comunque, nessuna ipotesi viene tralasciata.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Siniscola per stabilire l’esatta natura dei due roghi e per la ricerca di tracce utili per risalire agli eventuali autori.