Distrugge il faro anti incidenti di una pizzeria a Monserrato: “Paga i danni o ti denunciamo”

Si è avvicinato ai maxi mastelli dei rifiuti, poi ha raggiunto lo spigolo della staccionata che protegge i tavolini e le sedie esterne di New Paluna, la pizzeria di via Riu Mortu, a Monserrato. Poi, ha preso tra le mani il faro lampeggiante anti incidenti e l’ha staccato, andandosene subito dopo come se non avesse combinato nulla. Peccato che il gesto di un balordo, abbastanza giovane, sia stato immortalato dalle telecamere di sicurezza della pizzeria. E i titolari, esasperati per l’ennesimo gesto vandalico compiuto nel cuore della notte, hanno pubblicato il filmato su Facebook: “Sarebbe cosa buona e giusta riparare il danno onde evitare azione antipatica, leggi denuncia”. Chissà se la minaccia basterà per risalire al balordo o sperare che, di sua spontanea volontà, torni col portafoglio tra le mani in pizzeria per ripagare il faretto.