“Distanti ma uniti”, la bella iniziativa di Monserrato: “Apre lo sportello per l’assistenza psicologica in tempi di Coronavirus”. Una belle iniziativa curata dall’assessore Tiziana Mori, per tendere la mano ai cittadini monserratini in difficoltà. Il sindaco di Monserrato Tomaso Antonio Locci spiega : “Le conseguenze della diffusione del coronavirus non riguardano solo le migliaia di vittime della pandemia e la crisi economica che ne deriverà. C’è da affrontare, infatti, anche una questione psicologica molto importante” . Per tali motivi, aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali, Salute, Famiglia, Tiziana Mori “abbiamo avviato un’iniziativa in collaborazione con la nostra psicologa referente del Servizio educativo Territoriale, Rossana Concu per dare supporto emotivo per fronteggiare l’attuale difficile situazione personale e familiare determinatasi dall’emergenza covid-19”. Il numero utile da chiamare è il 3714344653.