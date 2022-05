Disperso alla Sella del Diavolo, tragica corsa contro il tempo per salvare un escursionista di Quartu

Salvataggio in corso in questo momento sulla Sella del Diavolo, un 45enne escursionista di Quartu Sant’Elena disperso da stamattina sull’accidentato promontorio cagliaritano è stato individuato da un equipaggio di volo del XI nucleo elicotteri Carabinieri di Cagliari, è vivo. Non si tratta di Roberto Taccori, il 47enne scomparso da ieri mattina. È stato richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per poterlo mettere in salvo. Si tenterà il possibile per tirarlo fuori dal dirupo dove si trova prima che diventi buio.