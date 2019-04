Dispersione delle ceneri: ora si può

Con l’aumento esponenziale delle richieste di cremazione, dalle poche decine di qualche anno fa alle migliaia degli ultimi anni, La Regione Sardegna e il Comune di Cagliari hanno provveduto a regolamentare la sempre maggiore richiesta di cremazioni e dispersione delle ceneri.

Quest’ultima potrà avvenire in due modalità:

dispersione delle ceneri a mare

La dispersione delle ceneri potrà avvenire ad una distanza di almeno 0,5 miglia dalla costa (poco meno di 1000 metri), dai manufatti, da impianti e/o strutture portuali, dai corridoi di entrata e di uscita dei porti e dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura nel periodo compreso tra il 1° Novembre e il 30 Aprile.

Mezzo miglio è, più o meno, la distanza tra la sabbia della Prima fermata e l’estremità della Sella del Diavolo: quella sarà la fascia immaginaria oltre cui si potranno spargere le ceneri.

Nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 31 Ottobre, le dispersione delle ceneri sarà consentita solo ad una distanza non inferiore a 2 miglia (circa 3700 metri) dalla costa e/o dalle strutture sopra menzionate.

L’Agenzia Funebre Agostino Meloni si occuperà di tutte le pratiche e delle comunicazioni necessarie sia al Comune che alla Capitaneria di Porto.

La dispersione delle ceneri avverrà con gommone o barca a vela messe a disposizione dall’Agenzia Meloni e sarà eseguita in base alle condizione meteo-marine.

dispersione delle ceneri non a mare

Per chi non volesse disperdere le ceneri del proprio congiunto in mare, il Comune di Cagliari ha realizzato all’interno del Cimitero Monumentale di Bonaria, nella zona dell’Orto delle Palme, un’area per svolgere questo rito: Il Giardino dei Ricordi. Uno spazio circondato da piante e siepi dove verranno disperse le ceneri con un sistema di acqua che le spargerà sulla roccia.

