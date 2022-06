Discariche abusive a Cagliari, sanzionata una donna a Is Mirrionis

La polizia locale ha individuato due discariche abusive in via Serpieri e via Aeroporto. Una pattuglia è intervenuta questa mattina di venerdì 17 giugno per verificare lo stato dei luoghi. Dopo alcune indagini è stato individuata la responsabile della discarica abusiva di via Serpieri e, stilato il verbale, la donna è stata sanzionata. Le squadre hanno provveduto poi alla rimozione dei rifiuti di vario genere.