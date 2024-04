Disastro cantieri a Cagliari: tutto fermo a Pirri e in viale Trieste terzo lotto in alto mare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due cantieri, tre con quello famosissimo di via Roma, continuano a paralizzare varie parti di Cagliari. Partendo da Pirri, via Italia: per quasi un mese, fanno fede le date delle foto, non si è vista l’ombra di un operaio in un piccolo tratto della lunga strada, dove dovrà ripassare la metro. Si possono ancora vedere i tubi dell’acqua, fognature incluse. Ormai la situazione è questa da oltre tre mesi, e i primi lavori dovevano durare al massimo per due. :Quello che spaventa di più è che a giugno dovrebbero cominciare I lavori in tutta la via, allora sì che i disagi saranno per tutti”, scrivono i residenti nei gruppi pubblici di Facebook della Municipalità.

In via Roma il maxi cantiere, salvo stop o cambi di rotta del futuro sindaco, chiunque sarà, è diventato ormai parte integrante del panorama, a luglio partirà la seconda tranche sino al Largo Carlo Felice. In viale Trieste, intanto, chi vive e lavora attende di vedere gli operai entrare in azione ufficialmente e, possibilmente garantendo tempi rapidi, tra via Pola e la biforcazione con il viale Trento. Dopo il primissimo tratto, concluso con qualche mese di ritardo sulla tabella ufficiale di marcia, i lavori sono andati avanti un po’ più lenti rispetto a quanto erano abituati a vedere abitanti e commercianti.