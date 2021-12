Disastro Cagliari, l’Udinese passeggia sui rossoblù: 4-0, tifosi furiosi

Era una partita da vincere a tutti i costi, in un sabato prenatalizio in cui alla Unipol Domus, oltre all’umidità, regna sovrano lo sconforto e l’amarezza dei tifosi rossoblù. Una partita senza storia dove il Cagliari non ha mai dato l’idea di essere sceso in campo, sovrastato in lungo e in largo dalla fisicità dei friulani: il match finisce 0-4. In più una marea di errori banali sia in difesa che a centrocampo, hanno aperto le porte alle incursioni dei bianconeri che ne hanno fatto quattro ma potevano rimpinguare il bottino. Poi l’espulsione di Marin per doppio giallo e i cinque cambi, hanno fatto il resto.

La tifoseria furiosa, contesta apertamente la squadra e non è da escludere che lo stesso Mazzarri, sia seriamente a rischio esonero.