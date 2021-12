Disastro Cagliari, l’Inter manda al tappeto i rossoblù: 4-0

Netta sconfitta per 4 a 0 per gli uomini di Mazzarri. Con le reti di Lautaro Martinez (doppietta), Sanchez e Calhanoglu, l’Inter liquida la pratica Cagliari senza sforzi eccessivi. Una partita a senso unico dominata dai campioni d’Italia in carica che hanno letteralmente assediato la porta difesa da Cragno che si è esibito in ben 11 parate. Si è rivisto il Cagliari delle “pallonate” e sono stati ben 25 i tiri dei nerazzurri verso la porta isolana, di cui 15 appunto, nello specchio. Mazzarri approccia la gara con il 3 – 5 – 2 che senza Nandez diventa subito un atteggiamento tattico insostenibile, la squadra si rintana nella propria metà campo e questo permette agli uomini di Inzaghi, in particolare ai difensori di inserirsi tra le line e creare superiorità. Tra i rossoblú si salvano solo Bellanova e Grassi, gli altri a negano nella confusione rinunciataria che si è vista in campo. Tra i nerazzurri è l’ex Barella a lasciare il segno, con due assist e un gran numero di palloni giocati.

Non era sicuramente la partita ideale per fare punti, ma perderla in questo modo, lascia un grande senso di amarezza tra i tifosi rossoblù.