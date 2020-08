Disastro a Beirut, 14 Vigili del fuoco italiani volano in missione in Libano

In partenza oggi pomeriggio per Beirut (Libano) un team di 14 vigili del fuoco che assicurerà supporto tecnico sul fronte del rischio chimico-batteriologico con specialisti del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) e per la valutazione dello stato delle strutture danneggiate dalla forte esplosione che ha colpito ieri un’area della città, causando secondo le stime provvisorie centinaia tra vittime e feriti.

Gli specialisti del Corpo Nazionale provengono dalla direzione centrale Emergenza e dalle direzioni regionali di Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana e Veneto. La partenza del dispositivo di soccorso italiano avverrà oggi alle 18 da Pisa. Gli esperti dei vigili del fuoco stanno confluendo su Pisa a bordo degli elicotteri AW139 da Roma, Milano e Torino.