Disabili gravi in Sardegna, vertice famiglie-Regione: “Metteremo più risorse per migliorare la loro vita”

Di



sardegna

“Un’occasione di confronto sulle prospettive di una misura di grande importanza per la qualità della vita delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie. Ho voluto assicurare che ci sarà il massimo impegno per l’individuazione delle risorse necessarie ad attivare nuovi piani e dare continuità a quelli esistenti”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale della Sanita e Assistenza sociale, Mario Nieddu, durante l’incontro coi rappresentanti del ‘Comitato delle famiglie per l’attuazione della legge 162 in Sardegna’