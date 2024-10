Diritto allo studio, 750 studenti idonei ma mancano letti e camere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Un aumento dell’importo della borsa di studio che copra il costo dell’alloggio in affitto privato per tutti i beneficiari che non hanno trovato collocazione, per carenza di posti nelle case dello studente”. A darne notizia è l’assessore della pubblica istruzione e cultura Ilaria Portas che affronta la grave problematica che mette in ginocchio centinaia di giovani e famiglie, alle prese con costi esorbitanti per le spese da affrontare fuori sede e la carenza delle strutture ricettive. Anche solo le camere da condividere con altre persone sono merce rara, un appartamento in affitto pressoché un’utopia.

Oltre 750 tra studentesse e studenti sono risultati idonei per l’alloggio universitario nelle sedi di Cagliari e Sassari, “purtroppo non ci sono posti a sufficienza per ospitarli.

Per fare fronte a quella che ci rendiamo bene conto essere una grande problematica e un disagio al quale è necessario dare risposte, il mio assessorato e tutta la Giunta Regionale è al lavoro in queste settimane: stiamo predisponendo una delibera di giunta”, per concedere le risorse economiche necessarie per affrontare, almeno in parte, le spese per l’alloggio.