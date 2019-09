Direttore del Crs4 di Pula residente a Cagliari muore nello schianto di un ultraleggero: addio a Gianluigi Zanetti

Direttore del Crs4 di Pula residente a Cagliari muore nello schianto di un ultraleggero. Si chiamava Gianluigi Zanetti, aveva compiuto 60 anni appena sei giorni fa: era il direttore del settore Big Data del Crs4 di Pula, ha perso la vita nel tragico schianto di un ultraleggero nella zona di Portogruaro, in Veneto. L’uomo era originario di Venezia ma da tempo abitava a Cagliari, conosciutissimo nel campo della ricerca scientifica. L’uomo era originario di Porcia, provincia di Venezia: si trovava a bordo dell’ultraleggero in compagnia del fratello Massimo, 56 anni, quando è avvenuto lo schianto. Lui è morto carbonizzato, il fratello invece è rimasto ferito. Gianluigi Zanetti si occupava in particolare della gestione scientifica ed amministrativa di uno dei 4 settori di ricerca del CRS4.