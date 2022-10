I dipendenti trans non potranno usare il nome di genere, no del Comune di Cagliari alla “carriera alias”

Non potranno scegliere il nome di genere. No del consiglio comunale di Cagliari alla “carriera alias”. La decisione dell’aula di palazzo Bacaredda è arrivata poco fa al termine di una discussione a tratti movimentata. La maggioranza di centrodestra ha detto no alla mozione di Giulia Andreozzi che chiedeva la carriera alias per il personale trans+ dipendente del Comune di Cagliari che avrebbe previsto per i dipendenti la possibilità di essere identificati col nome di genere scelto da loro e non con quello dell’anagrafe, mantenendo strettamente confidenziali i dati relativi all’identità anagrafica.

“Quanto può essere difficile per una persona trans+ presentarsi a lavoro sapendo che verrà chiamata con un nome diverso da quello scelto, essere quotidianamente costrette a celare la propria identità percepita o a sottoporsi all’umiliazione di sentirsi chiamare con un nome diverso da quello che hanno scelto?”, aveva scritto su Facebook la consigliera presentando la proposta, “quello che state facendo è non riconoscere un diritto a una minoranza discriminata”, ha invece dichiarato in aula. “La carriera alias non tutela nessuno”, ha replicato Roberto Mura, capogruppo Psd’Az, “gli nessuno deve essere discriminato per i propri orientamenti, ma il consiglio non ha la forza di surrogare le leggi nazionali con strumenti insufficienti e che creano ulteriore discriminazione”.

Dopo le dichiarazioni il voto dell’aula che ha bocciato la proposta.