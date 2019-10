Difende la sua fidanzata da una rapina e gli sparano alla testa: morto 24enne

Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa durante una rapina nella tarda serata di ieri a Roma. È accaduto intorno alle 23.30 un via Teodoro Mommsen, fuori dal pub John Cabot, in zona Appio, nella Capitale. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, il giovane era in compagnia della fidanzata quando due uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e rubato lo zaino. A un tentativo di reazione del giovane gli hanno sparato alla testa. Il ragazzo, Luca Sacchi, un personal trainer, è stato operato all’ospedale San Giovanni dove è morto questa mattina. La notizia completa su Quotidiano.net .